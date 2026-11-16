Pokličite Saula , Better Call Saul
Gusovi možje Nachov sef zamenjajo z enakim dvojnikom. Mike vanj položi Nachov denar, ponarejeno kanadsko identifikacijo in ovojnico. Gus in Bolsa Hectorju obljubita maščevanje za Lala, vendar njegovo vedenje Gusa prepriča, da je Lalo preživel. Nacho spozna, da ga je Gus izdal, med streljanjem zato pobegne. Jimmy se sreča z zakoncema Kettleman, ki vodita goljufivo davčno svetovalnico, in ju prepričuje, da imata podlago za tožbo proti Howardu.Prikaži več
Sezona 6Zadnje poglavje serije Pokličite Saula razkriva, kako Jimmy McGill dokončno postane razvpiti odvetnik Saul Goodman. Medtem ko Jimmy in Kim spletkarita proti Howardu, se hkrati odvija smrtonosni spopad med Gusom, Mikeom in Lalom, katerega vrnitev ogrozi vse okoli njega. Napeta sklepna sezona zgodbo pripelje naravnost v svet serije Kriva pota in razkrije končno usodo Saula Goodmana.Žanr: Kriminalka, DramaIgralci: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Tony DaltonDržava: ZDA