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Pokličite Saula , Better Call Saul

Sezona 6 Epizoda 2

Gusovi možje Nachov sef zamenjajo z enakim dvojnikom. Mike vanj položi Nachov denar, ponarejeno kanadsko identifikacijo in ovojnico. Gus in Bolsa Hectorju obljubita maščevanje za Lala, vendar njegovo vedenje Gusa prepriča, da je Lalo preživel. Nacho spozna, da ga je Gus izdal, med streljanjem zato pobegne. Jimmy se sreča z zakoncema Kettleman, ki vodita goljufivo davčno svetovalnico, in ju prepričuje, da imata podlago za tožbo proti Howardu.

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  • Sezona 6