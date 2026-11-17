Pokličite Saula , Better Call Saul
Nachov tovornjak je v spopadu poškodovan, zato se mora skriti. Naslednji dan pokliče Gusa in ponudi predajo, če bodo zavarovali njegovega očeta. Jimmy in Kim načrtujeta, kako priti do dvojnika Howardovega avtomobila, nato pa ugotovita, da bo lažje pridobiti dostop do samega vozila. Tožilka Suzanne Ericsen poveže Jimmyja z Lalom in Kim prosi, naj Jimmyja prepriča, da razkrije informacije o njem. Gus organizira Nachovo vrnitev.Prikaži več
Sezona 6Zadnje poglavje serije Pokličite Saula razkriva, kako Jimmy McGill dokončno postane razvpiti odvetnik Saul Goodman. Medtem ko Jimmy in Kim spletkarita proti Howardu, se hkrati odvija smrtonosni spopad med Gusom, Mikeom in Lalom, katerega vrnitev ogrozi vse okoli njega. Napeta sklepna sezona zgodbo pripelje naravnost v svet serije Kriva pota in razkrije končno usodo Saula Goodmana.Žanr: Kriminalka, DramaIgralci: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Tony DaltonDržava: ZDA