Sezona 6 Epizoda 3

Nachov tovornjak je v spopadu poškodovan, zato se mora skriti. Naslednji dan pokliče Gusa in ponudi predajo, če bodo zavarovali njegovega očeta. Jimmy in Kim načrtujeta, kako priti do dvojnika Howardovega avtomobila, nato pa ugotovita, da bo lažje pridobiti dostop do samega vozila. Tožilka Suzanne Ericsen poveže Jimmyja z Lalom in Kim prosi, naj Jimmyja prepriča, da razkrije informacije o njem. Gus organizira Nachovo vrnitev.

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