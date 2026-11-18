Pokličite Saula , Better Call Saul
Kim se sreča s Cliffom, medtem ko Jimmy, preoblečen v Howarda, vzame njegov avto. V motelu pobere Wendy in se nato pred Kim in Cliffom pretvarja, da jo grobo odslavlja iz vozila, da bi ustvaril vtis, da Howard obiskuje prostitutke. Medtem Kim opazi avtomobil, ki ji sledi. Jimmy ugotovi, da ga odvetniški kolegi zaradi obrambe Lala ne marajo, medtem ko ga kriminalci vse pogosteje najemajo za zastopanje. Iskati začne novo pisarno.Prikaži več
Sezona 6Zadnje poglavje serije Pokličite Saula razkriva, kako Jimmy McGill dokončno postane razvpiti odvetnik Saul Goodman. Medtem ko Jimmy in Kim spletkarita proti Howardu, se hkrati odvija smrtonosni spopad med Gusom, Mikeom in Lalom, katerega vrnitev ogrozi vse okoli njega. Napeta sklepna sezona zgodbo pripelje naravnost v svet serije Kriva pota in razkrije končno usodo Saula Goodmana.Žanr: Kriminalka, DramaIgralci: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Tony DaltonDržava: ZDA