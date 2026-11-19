4. del

Kim se sreča s Cliffom, medtem ko Jimmy, preoblečen v Howarda, vzame njegov avto. V motelu pobere Wendy in se nato pred Kim in Cliffom pretvarja, da jo grobo odslavlja iz vozila, da bi ustvaril vtis, da Howard obiskuje prostitutke. Medtem Kim opazi avtomobil, ki ji sledi. Jimmy ugotovi, da ga odvetniški kolegi zaradi obrambe Lala ne marajo, medtem ko ga kriminalci vse pogosteje najemajo za zastopanje. Iskati začne novo pisarno.

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