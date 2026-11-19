Pokličite Saula , Better Call Saul
Kim in Gus še vedno živita v strahu pred Lalom. Jimmy ponovno zaposli Francesco kot svojo pomočnico. Potem ko Howard stranke prepriča, naj ne pristanejo na poravnavo, ga Cliff sooči z govoricami o kokainu in prostitutkah, zaradi česar Howard spozna, da za tem stoji Jimmy, zato ga izzove na boksarski dvoboj. Nato najame zasebnega preiskovalca, da Jimmyja opazuje. Gus na gradbišču skrije pištolo, Lalo pa izve podrobnosti o Wernerju.Prikaži več
Sezona 6Zadnje poglavje serije Pokličite Saula razkriva, kako Jimmy McGill dokončno postane razvpiti odvetnik Saul Goodman. Medtem ko Jimmy in Kim spletkarita proti Howardu, se hkrati odvija smrtonosni spopad med Gusom, Mikeom in Lalom, katerega vrnitev ogrozi vse okoli njega. Napeta sklepna sezona zgodbo pripelje naravnost v svet serije Kriva pota in razkrije končno usodo Saula Goodmana.Žanr: Kriminalka, DramaIgralci: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Tony DaltonDržava: ZDA