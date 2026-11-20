Pokličite Saula , Better Call Saul
Howardov zasebni preiskovalec poroča, da Kim in Jimmy večinoma sledita ustaljeni rutini, razen nedavnega dviga gotovine. Jimmy in Kim pri doktorju Calderi pridobita zdravilo, ki ga nameravata uporabiti proti Howardu. Caldera jima pove, da se umika iz kriminalnega sveta, in jima pokaže svojo šifrirano knjigo kriminalnih stikov. Jimmy s snemalno ekipo fotografira igralca, ki se izdaja za Casimira. Nato pa opazi pravega Casimira z zlomljeno roko.Prikaži več
Sezona 6Zadnje poglavje serije Pokličite Saula razkriva, kako Jimmy McGill dokončno postane razvpiti odvetnik Saul Goodman. Medtem ko Jimmy in Kim spletkarita proti Howardu, se hkrati odvija smrtonosni spopad med Gusom, Mikeom in Lalom, katerega vrnitev ogrozi vse okoli njega. Napeta sklepna sezona zgodbo pripelje naravnost v svet serije Kriva pota in razkrije končno usodo Saula Goodmana.Žanr: Kriminalka, DramaIgralci: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Tony DaltonDržava: ZDA