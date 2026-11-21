Pokličite Saula , Better Call Saul
Na dan konference o poravnavi v primeru Sandpiper Jimmy in Kim ponovno posnameta fotografije z igralcem, ki se izdaja za Casimira, nato pa jih izročita Howardovemu zasebnemu preiskovalcu, ki v resnici dela zanju. Howard po stiku s fotografijami zaužije Calderovo zdravilo in se na konferenci osramoti, ko v razburjenem stanju obtoži Casimira podkupovanja. Medtem Lalo opazuje Gusovo pralnico in raziskuje gradnjo skritega laboratorija.Prikaži več
Sezona 6Zadnje poglavje serije Pokličite Saula razkriva, kako Jimmy McGill dokončno postane razvpiti odvetnik Saul Goodman. Medtem ko Jimmy in Kim spletkarita proti Howardu, se hkrati odvija smrtonosni spopad med Gusom, Mikeom in Lalom, katerega vrnitev ogrozi vse okoli njega. Napeta sklepna sezona zgodbo pripelje naravnost v svet serije Kriva pota in razkrije končno usodo Saula Goodmana.Žanr: Kriminalka, DramaIgralci: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Tony DaltonDržava: ZDA