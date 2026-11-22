Pokličite Saula , Better Call Saul
Lalo Jimmyju izroči naslov in mu ukaže, naj tam ubije človeka, katerega opis ustreza Gusu. Jimmy prepriča Lala, da na nalogo pošlje Kim, nato pa ga Lalo priveže na stol in mu razkrije Nachovo vlogo v poskusu atentata. Mike prestreže Kim pred Gusovo hišo in Kim mu pove, da je Lalo živ. Mike zato pošlje svoje može k njej in Jimmyju. Gus spozna, da je bil obisk njegove hiše le preusmeritev pozornosti, zato se odpravi v pralnico.Prikaži več
Sezona 6Zadnje poglavje serije Pokličite Saula razkriva, kako Jimmy McGill dokončno postane razvpiti odvetnik Saul Goodman. Medtem ko Jimmy in Kim spletkarita proti Howardu, se hkrati odvija smrtonosni spopad med Gusom, Mikeom in Lalom, katerega vrnitev ogrozi vse okoli njega. Napeta sklepna sezona zgodbo pripelje naravnost v svet serije Kriva pota in razkrije končno usodo Saula Goodmana.Žanr: Kriminalka, DramaIgralci: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Tony DaltonDržava: ZDA