Pokličite Saula , Better Call Saul
Gus kartel prepriča, da kljub Hectorjevim obtožbam ni odgovoren za Lalovo smrt. Don Eladio družini Salamanca dodeli območje trgovine z mamili, Gus pa dobi ozemlje severno od njega. Gus ukaže nadaljevanje gradnje laboratorija. Jimmy in Kim izvesta, da odvetniška družba HHM zmanjšuje obseg poslovanja. Kim se odpove odvetniški licenci. Jimmy sprejme identiteto Saula Goodmana in pisarno preuredi v podobo, kakršno poznamo iz serije Kriva pota.Prikaži več
Sezona 6Zadnje poglavje serije Pokličite Saula razkriva, kako Jimmy McGill dokončno postane razvpiti odvetnik Saul Goodman. Medtem ko Jimmy in Kim spletkarita proti Howardu, se hkrati odvija smrtonosni spopad med Gusom, Mikeom in Lalom, katerega vrnitev ogrozi vse okoli njega. Napeta sklepna sezona zgodbo pripelje naravnost v svet serije Kriva pota in razkrije končno usodo Saula Goodmana.Žanr: Kriminalka, DramaIgralci: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Tony DaltonDržava: ZDA