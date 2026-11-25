Pokličite Saula , Better Call Saul
V prizoru iz leta 2008 Walter White in Jesse Pinkman odpeljeta Saula v puščavo. Saul kmalu ugotovi, da je Walter razvpiti Heisenberg, izdelovalec modrega metamfetamina, ter postane njun odvetnik. Mike ga opozori, da ima Walter neozdravljivega pljučnega raka in da je sodelovanje z njim nevarno, vendar Saul kljub temu predlaga partnerstvo. Leta 2010 Gene pokliče Francesco, ki mu pove, da je FBI zasegel večino njegovega premoženja.Prikaži več
Sezona 6Zadnje poglavje serije Pokličite Saula razkriva, kako Jimmy McGill dokončno postane razvpiti odvetnik Saul Goodman. Medtem ko Jimmy in Kim spletkarita proti Howardu, se hkrati odvija smrtonosni spopad med Gusom, Mikeom in Lalom, katerega vrnitev ogrozi vse okoli njega. Napeta sklepna sezona zgodbo pripelje naravnost v svet serije Kriva pota in razkrije končno usodo Saula Goodmana.Žanr: Kriminalka, DramaIgralci: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Tony DaltonDržava: ZDA