Pokličite Saula , Better Call Saul
Leta 2010 Jimmy živi pod imenom Gene Takavic. Taksist Jeff ga je prepoznal kot Saula Goodmana. Da bi si zagotovil Jeffov molk, mu Gene ponudi priložnost za sodelovanje pri prevari. Jeffa in njegovega prijatelja Buddyja izuri za rop veleblagovnice. Trojica uspešno pobegne z več tisoč dolarjev vrednim plenom. Gene nato Jeffu in Buddyju zagrozi, naj se ga v prihodnje izogibata in nikomur ne razkrijeta njegove prave identitete.Prikaži več
Sezona 6Zadnje poglavje serije Pokličite Saula razkriva, kako Jimmy McGill dokončno postane razvpiti odvetnik Saul Goodman. Medtem ko Jimmy in Kim spletkarita proti Howardu, se hkrati odvija smrtonosni spopad med Gusom, Mikeom in Lalom, katerega vrnitev ogrozi vse okoli njega. Napeta sklepna sezona zgodbo pripelje naravnost v svet serije Kriva pota in razkrije končno usodo Saula Goodmana.Žanr: Kriminalka, DramaIgralci: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Tony DaltonDržava: ZDA