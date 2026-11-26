Pokličite Saula , Better Call Saul
Kim na Floridi živi monotono življenje in dela pri proizvajalcu namakalnih sistemov. Ko jo pokliče Gene, ga pozove, naj se preda oblastem. Ker tega noče storiti in enako zahteva od nje, pogovor prekine. Obremenjena z občutkom krivde Kim Howardovi vdovi izroči kopijo uradne izjave, v kateri razkrije načrt za uničenje Howardovega ugleda in okoliščine njegove smrti. Nato doživi čustveni zlom. Gene je prisiljen znova pobegniti.Prikaži več
Sezona 6Zadnje poglavje serije Pokličite Saula razkriva, kako Jimmy McGill dokončno postane razvpiti odvetnik Saul Goodman. Medtem ko Jimmy in Kim spletkarita proti Howardu, se hkrati odvija smrtonosni spopad med Gusom, Mikeom in Lalom, katerega vrnitev ogrozi vse okoli njega. Napeta sklepna sezona zgodbo pripelje naravnost v svet serije Kriva pota in razkrije končno usodo Saula Goodmana.Žanr: Kriminalka, DramaIgralci: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Tony DaltonDržava: ZDA