Pokličite Saula , Better Call Saul
Oblasti aretirajo Gena. Za odvetnika si izbere Billa Oakleyja in z njim doseže dogovor za sedemletno zaporno kazen. Ko skuša kazen še zmanjšati z razkritjem podrobnosti o Howardovi smrti, izve, da je to že storila Kim. Prevzame odgovornost za Chuckovo smrt in prizna vlogo v Walterjevem narkomanskem imperiju. Zaradi vsega je obsojen na 86 let zapora. V zaporu ga drugi zaporniki prepoznajo kot Saula Goodmana, obišče pa ga tudi Kim.Prikaži več
Sezona 6Zadnje poglavje serije Pokličite Saula razkriva, kako Jimmy McGill dokončno postane razvpiti odvetnik Saul Goodman. Medtem ko Jimmy in Kim spletkarita proti Howardu, se hkrati odvija smrtonosni spopad med Gusom, Mikeom in Lalom, katerega vrnitev ogrozi vse okoli njega. Napeta sklepna sezona zgodbo pripelje naravnost v svet serije Kriva pota in razkrije končno usodo Saula Goodmana.Žanr: Kriminalka, DramaIgralci: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Tony DaltonDržava: ZDA