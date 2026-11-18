Policijska družina - Sezona 14

2024

Spremljamo družino Reagan, ki so svoje življenje posvetili policijskemu poklicu. Z nami bodo ovdoveli policijski komisar Frank Reagan, njegova sinova Jamie in Danny ter hčerka Erin, ki je državna tožilka. Čakajo jih dramatični zapleti v zasebnem življenju, v službi pa imajo opravka s kriminalci in pokvarjenimi policisti. V glavni vlogi se je odlično znašel Tom Selleck.