Policijska družina , Blue Bloods
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Jamie se pod krinko infiltrira v nevarno mrežo trgovcev z ljudmi, kjer lahko že najmanjša napaka ogrozi njegovo življenje. Danny in Baezova preiskujeta umor, povezan z Dannyjevim nekdanjim partnerjem, Frank pa se znajde pred težko odločitvijo glede podpore županu. Medtem Eddie skuša mlado tatico naučiti pomembne življenjske lekcije.Prikaži več
Sezona 14Spremljamo družino Reagan, ki so svoje življenje posvetili policijskemu poklicu. Z nami bodo ovdoveli policijski komisar Frank Reagan, njegova sinova Jamie in Danny ter hčerka Erin, ki je državna tožilka. Čakajo jih dramatični zapleti v zasebnem življenju, v službi pa imajo opravka s kriminalci in pokvarjenimi policisti. V glavni vlogi se je odlično znašel Tom Selleck.Žanr: Kriminalka, Drama, Misterij, TrilerIgralci: Tom Selleck, Donnie Wahlberg, Bridget Moynahan, Will Estes, Marisa RamirezDržava: ZDA
41:24
1. del
Jamie se pod krinko infiltrira v nevarno mrežo trgovcev z ljudmi, kjer lahko že najmanjša napaka ogrozi njegovo življenje. Danny in Baezova preiskujeta umor, povezan z Dannyjevim nekdanjim partnerjem, Frank pa se znajde pred težko odločitvijo glede podpore županu. Medtem Eddie skuša mlado tatico naučiti pomembne življenjske lekcije.
Dostopno še 21 dni