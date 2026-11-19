Policijska družina , Blue Bloods
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Ko se v New Yorku znova pojavi serijski morilec, Danny in Baezova združita moči z nekdanjo detektivko Jackie Curatola. Eddie se znajde pod pritiskom, ko pomaga ženski, ki policijskega narednika obtoži posilstva. Jamie se sporeče z Joejem, ki ogrozi njegovo tajno nalogo, Franka pa preseneti županov predlog o spremembah policijskega nadzora.Prikaži več
Sezona 14Spremljamo družino Reagan, ki so svoje življenje posvetili policijskemu poklicu. Z nami bodo ovdoveli policijski komisar Frank Reagan, njegova sinova Jamie in Danny ter hčerka Erin, ki je državna tožilka. Čakajo jih dramatični zapleti v zasebnem življenju, v službi pa imajo opravka s kriminalci in pokvarjenimi policisti. V glavni vlogi se je odlično znašel Tom Selleck.Žanr: Kriminalka, Drama, Misterij, TrilerIgralci: Tom Selleck, Donnie Wahlberg, Bridget Moynahan, Will Estes, Marisa RamirezDržava: ZDA
41:26
2. del
Ko se v New Yorku znova pojavi serijski morilec, Danny in Baezova združita moči z nekdanjo detektivko Jackie Curatola. Eddie se znajde pod pritiskom, ko pomaga ženski, ki policijskega narednika obtoži posilstva. Jamie se sporeče z Joejem, ki ogrozi njegovo tajno nalogo, Franka pa preseneti županov predlog o spremembah policijskega nadzora.
Dostopno še 21 dni
41:24
1. del
Jamie se pod krinko infiltrira v nevarno mrežo trgovcev z ljudmi, kjer lahko že najmanjša napaka ogrozi njegovo življenje. Danny in Baezova preiskujeta umor, povezan z Dannyjevim nekdanjim partnerjem, Frank pa se znajde pred težko odločitvijo glede podpore županu. Medtem Eddie skuša mlado tatico naučiti pomembne življenjske lekcije.
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