3. del

Frank se spopada z izgubo najboljšega prijatelja, dodatno pa ga pretrese novica, da je njegova hči Tess pristala v zaporu. Jamie in Joe tekmujeta s časom, da bi žrtev trgovine z ljudmi ponovno združila s sestro. Medtem se Danny in Erin zapleteta v hud spor, ko Erin brez njegove vednosti uporabi njegovega ovaduha pri preiskavi.

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