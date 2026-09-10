Ponovni utrip , Bahar
Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija
38:53
6. del
Bahar si zaradi prevzema dekliškega priimka zamenja osebne dokumente in se v bolnišnici prijavi na specializacijo. Evren njeno kandidaturo podpira, Timur pa pobesni in skuša doseči zavrnitev prijave. Na razgovoru Bahar odločno zagovarja svojo odločitev, da se po bolezni vrne v medicino. Končno besedo ima Nevra, ki ji nazadnje ponudi priložnost, in Bahar je sprejeta na mesto specializantke.
44:44
5. del
Ko si Bahar opomore od operacije, sklene, da se bo vrnila k zdravniškemu poklicu. Od Timurja zahteva denar za priprave na specializacijo, vendar ta njeno zamisel zavrne in jo poniža. Nevra ga pri tem spodbuja, saj hoče nad Bahar še naprej ohranjati trden nadzor. V bolnišnici Bahar spozna zdravnika Evrena in ob njem začuti podporo, ki jo doma zaman išče. Medtem Rengin od Timurja zahteva, naj Bahar drži stran od nje.
40:51
4. del
Baharin odnos do življenja se po presaditvi jeter spremeni, s tem pa preseneti svoje bližnje. Doma in v bolnišnici ne skriva več jeze, medtem ko jo Timur skuša razumeti, hkrati pa ga skrbijo vedno višji izdatki zaradi zdravljenja. Bahar začne uživati v novem življenju in se druži s prijatelji. Z vsakim korakom bolj jasno kaže, da se ne želi vrniti k nekdanjemu načinu življenja, kjer je do sedaj nesebično stregla zgolj drugim.
43:32
3. del
Timur, tudi sam uveljavljen kirurg, sprva privoli, da bo ženi daroval del svojih jeter in ji tako rešil življenje. Čeprav je ustrezen darovalec, pa si tik pred operacijo premisli. Medtem ko družina doživlja veliko stisko, se pojavi nov darovalec in Bahar dobi novo priložnost za življenje. Po uspešnem okrevanju se vrne domov, a napetosti in nerešeni konflikti v družini ostajajo.
43:34
2. del
Preiskave v bolnišnici pokažejo odpoved jeter, zaradi česar Bahar nujno potrebuje presaditev. Kot ustrezen darovalec se izkaže njen mož Timur, vendar Nevra tej odločitvi odločno nasprotuje. Med družinskimi člani narašča napetost. Omer se ponudi za darovalca, a si v zadnjem trenutku premisli. Tik pred operacijo se Baharino stanje nenadoma močno poslabša, zato sprožijo modro kodo.
42:14
1. del
Bahar je v mladosti študirala medicino, nato pa kariero prekinila zaradi družine, ki ji je posvetila vsako sekundo svojega časa. Zaradi stalnega predajanja drugim je izčrpana, za nameček pa ji še tašča Nevra pod nos meče kariero zdravnice Cagle. Ko na trajektu potnik doživi anafilaktični šok, je Bahar prva, ki mu priskoči na pomoč. Kmalu nato omedli in zaradi suma na akutni hepatitis jo zadržijo na opazovanju v bolnišnici.