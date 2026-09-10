Ponovni utrip - Sezona 1 - 1. del

Ponovni utrip , Bahar
Bahar je v mladosti študirala medicino, nato pa kariero prekinila zaradi družine, ki ji je posvetila vsako sekundo svojega časa. Zaradi stalnega predajanja drugim je izčrpana, za nameček pa ji še tašča Nevra pod nos meče kariero zdravnice Cagle. Ko na trajektu potnik doživi anafilaktični šok, je Bahar prva, ki mu priskoči na pomoč. Kmalu nato omedli in zaradi suma na akutni hepatitis jo zadržijo na opazovanju v bolnišnici.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija