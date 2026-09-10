Ponovni utrip - Sezona 1 - 2. del

Ponovni utrip , Bahar
Preiskave v bolnišnici pokažejo odpoved jeter, zaradi česar Bahar nujno potrebuje presaditev. Kot ustrezen darovalec se izkaže njen mož Timur, vendar Nevra tej odločitvi odločno nasprotuje. Med družinskimi člani narašča napetost. Omer se ponudi za darovalca, a si v zadnjem trenutku premisli. Tik pred operacijo se Baharino stanje nenadoma močno poslabša, zato sprožijo modro kodo.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija