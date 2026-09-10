Ponovni utrip - Sezona 1 - 3. del

Ponovni utrip , Bahar
Timur, tudi sam uveljavljen kirurg, sprva privoli, da bo ženi daroval del svojih jeter in ji tako rešil življenje. Čeprav je ustrezen darovalec, pa si tik pred operacijo premisli. Medtem ko družina doživlja veliko stisko, se pojavi nov darovalec in Bahar dobi novo priložnost za življenje. Po uspešnem okrevanju se vrne domov, a napetosti in nerešeni konflikti v družini ostajajo.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija