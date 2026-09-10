Ponovni utrip - Sezona 1 - 4. del

Ponovni utrip , Bahar
Baharin odnos do življenja se po presaditvi jeter spremeni, s tem pa preseneti svoje bližnje. Doma in v bolnišnici ne skriva več jeze, medtem ko jo Timur skuša razumeti, hkrati pa ga skrbijo vedno višji izdatki zaradi zdravljenja. Bahar začne uživati v novem življenju in se druži s prijatelji. Z vsakim korakom bolj jasno kaže, da se ne želi vrniti k nekdanjemu načinu življenja, kjer je do sedaj nesebično stregla zgolj drugim.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija