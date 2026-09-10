Ponovni utrip - Sezona 1 - 6. del

Ponovni utrip , Bahar
Bahar si zaradi prevzema dekliškega priimka zamenja osebne dokumente in se v bolnišnici prijavi na specializacijo. Evren njeno kandidaturo podpira, Timur pa pobesni in skuša doseči zavrnitev prijave. Na razgovoru Bahar odločno zagovarja svojo odločitev, da se po bolezni vrne v medicino. Končno besedo ima Nevra, ki ji nazadnje ponudi priložnost, in Bahar je sprejeta na mesto specializantke.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija