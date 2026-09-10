Ponovni utrip - Sezona 1 - 5. del

Ponovni utrip , Bahar
Ko si Bahar opomore od operacije, sklene, da se bo vrnila k zdravniškemu poklicu. Od Timurja zahteva denar za priprave na specializacijo, vendar ta njeno zamisel zavrne in jo poniža. Nevra ga pri tem spodbuja, saj hoče nad Bahar še naprej ohranjati trden nadzor. V bolnišnici Bahar spozna zdravnika Evrena in ob njem začuti podporo, ki jo doma zaman išče. Medtem Rengin od Timurja zahteva, naj Bahar drži stran od nje.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija