Ponovni utrip - Sezona 1 - 7. del

Ponovni utrip , Bahar
Bahar začne delati v bolnišnici kot specializantka. Timur se na to odzove z jezo, Nevra pa budno spremlja vsak njen korak. Evren ji razkrije, da je pomagal urediti njen razgovor, pa tudi, da verjame v njene zdravniške sposobnosti. Napetosti v družini se še povečajo. Bahar bližnjim očita, da so pozabili na vso njeno preteklo žrtvovanje. Odločno jim pove, da se ne bo odpovedala svojemu novemu življenju.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija