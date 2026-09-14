Ponovni utrip - Sezona 1 - 8. del

Ponovni utrip , Bahar
Bahar začne specializacijo v Timurjevi bolnišnici, vendar mora zaenkrat skrivati svojo identiteto. Nevrina presenečenja in njen prvi delovni dan se kmalu sprevržejo v napeto preizkušnjo. Timurjev razpored dežurstev pokvari Umayin rojstni dan in še dodatno zaostri odnose v družini. Ponoči v bolnišnico pripeljejo žrtev prometne nesreče, ki je v osmem mesecu nosečnosti, Bahar pa se sama znajde sredi zahtevne zdravstvene krize.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija