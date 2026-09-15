Ponovni utrip - Sezona 1 - 9. del

Ponovni utrip , Bahar
Evren, Bahar in Ceylan se znajdejo pred zahtevnim izzivom pri nujnem porodu. Otrok je obrnjen narobe, zato nastopijo kritični trenutki, novorojenčka pa po porodu premestijo na intenzivno nego. Bahar v bolnišnici podleže čustvenemu pritisku, kar izzove ostre odzive Timurja in Nevre. Umay je razočarana, ker je morala mama na dežurstvo. Znova pride na dan Timurjeva zgodba o darovanju jeter.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija