Ponovni utrip - Sezona 1 - 10. del

Ponovni utrip , Bahar
Bahar izve, da Umay na skrivaj obiskuje tečaj risanja, zaradi česar se znajde v neprijetnem položaju pred Timurjem. V bolnišnici se Bahar in Evren še bolj zbližata, medtem pa se Timur boji, da bo razkrita skrivnost, ki ga povezuje s Parlo. Ko se Umay ponoči z motorjem vrača domov, ima nesrečo. Preiskave ne pokažejo resnejših poškodb, doma pa izbruhne hud družinski spor. Prihod Cihana Taskeskija v bolnišnico sproži novo krizo.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija