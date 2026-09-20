Ponovni utrip - Sezona 1 - 12. del

Ponovni utrip , Bahar
Bahar med iskanjem izvora zapestnice, ki jo je Timur kupil svoji nekdanji ljubimki, odkrije, da je bilo darilo pravzaprav namenjeno njej. Rengin odkrito pove, kako zelo jo je Timur prizadel. Medtem Cihana pretrese diagnoza raka debelega črevesja, razkritje bolnišničnih posnetkov v medijih pa sproži njegov izbruh jeze. Evren in Timur se znajdeta na nasprotnih bregovih glede odločitve, kakšno operacijo naj prestane Cihan.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija