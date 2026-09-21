Ponovni utrip - Sezona 1 - 13. del

Ponovni utrip , Bahar
Baharino napačno zdravljenje bolnika in uhajanje fotografij gospoda Cihana v medije povečata pritisk v bolnišnici. Profesor Reha jo zaradi tega ostro opozori. Timur medtem uspešno opravi Cihanovo operacijo. Ko Rengin opazi bližino med Timurjem in Bahar, se z njim odkrito sooči. Tudi doma napetosti naraščajo, Bahar pa se znajde pod vse večjim pritiskom, naj opusti specializacijo.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija