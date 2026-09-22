Ponovni utrip - Sezona 1 - 14. del

Ponovni utrip , Bahar
Bahar skupaj z Evrenom in Timurjem doseže velik uspeh pri operaciji Cihana Taskeskija. Cihan začne Bahar dojemati kot osebo, ki mu je rešila življenje, zato želi, da zanj skrbi izključno ona. Medtem se doma vse bolj zaostrujejo napetosti med Nevro in Gonul, Baharino mamo. V bolnišnici Bahar naleti na nov izziv, saj gospa Zarife vztrajno zavrača zdravljenje in s svojim vedenjem preizkuša njeno potrpežljivost.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija