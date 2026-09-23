Ponovni utrip - Sezona 1 - 15. del

Ponovni utrip , Bahar
Bahar s prvo plačo napolni omaro svoje mame, veselje ob darilih pa doma poskrbi za ganljive trenutke. Njeno vse tesnejše prijateljstvo z Evrenom ne ostane neopaženo, medtem ko Timur komentira njen novi videz. V bolnišnici se Bahar skupaj z Evrenom, Azizom Urasom in drugimi specializanti spopada z zahtevnimi primeri. Zaradi napak in pritiskov ji začne primanjkovati samozavesti, zato celo pomisli na odstop.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija