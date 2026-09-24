Ponovni utrip - Sezona 1 - 16. del

Ponovni utrip , Bahar
Medtem ko Bahar razmišlja o odpovedi, ji Timur sporoči, da ji lahko uredi delo v drugi bolnišnici. Nato pa vse na glavo postavi novinarska konferenca Cihana Taskeskija, ki javno pohvali Baharino delo in njene zasluge ter doseže, da ostane v bolnišnici kot del zdravniške ekipe. Medtem ji Evren stoji ob strani, Nevra in preostali družinski člani pa se morajo soočiti z novimi napetostmi, ki jih prinaša Baharino spremenjeno življenje.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija