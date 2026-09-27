Ponovni utrip - Sezona 1 - 17. del

Ponovni utrip , Bahar
V družinskem krogu za isto mizo se Bahar, Timur in Nevra trudijo prikriti medsebojne napetosti, a to ni lahka naloga. Evren se v bolnišnici posveti starejšemu Tahsinu, ki je izgubil spomin in ne ve, kdo je. Spor med Azizom Urasom in Dorukom preraste v pretep, zato proti njima steče uradni postopek. Medtem Rengin pretrese očetova bolezen, med Selimom in Timurjem pa zaradi dediščine in družinskih zamer izbruhne nov konflikt.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija