Ponovni utrip - Sezona 1 - 18. del

Ponovni utrip , Bahar
Bahar začne dan v družbi Evrena in spozna zdravnico Caglo, pri čemer njuna bližina hitro pritegne pozornost okolice. Medtem ko se Timur ukvarja z napetostmi med Nevro in Gulcicek, se Bahar in Evren lotita iskanja hčerke pacientke Zarife Yildirim, ki jo Zarife išče že vrsto let. Ko najdeta Elif, ta sprva zavrne srečanje, a se nato le odloči za pogovor. Ganljivo srečanje na koncu ponovno združi mamo in hčer.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija