Ponovni utrip - Sezona 1 - 19. del

Ponovni utrip , Bahar
Napetosti med Bahar, Timurjem, Evrenom in Rengin se stopnjujejo tako doma kot v bolnišnici. Med ribolovom Timur s svojim vedenjem prizadene sina in Bahar prizna, da ga vse bolj spominja na njegovega očeta. Bahar in Evren se še bolj zbližata, kar v Timurju vzbudi nove sume. Rengin se zaradi Engina znajde v resnih težavah, Tahsinov pogreb pa znova odpre stare zamere in nerešene družinske spore.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija