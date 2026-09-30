Ponovni utrip - Sezona 1 - 20. del

5. del

Ko si Bahar opomore od operacije, sklene, da se bo vrnila k zdravniškemu poklicu. Od Timurja zahteva denar za priprave na specializacijo, vendar ta njeno zamisel zavrne in jo poniža. Nevra ga pri tem spodbuja, saj hoče nad Bahar še naprej ohranjati trden nadzor. V bolnišnici Bahar spozna zdravnika Evrena in ob njem začuti podporo, ki jo doma zaman išče. Medtem Rengin od Timurja zahteva, naj Bahar drži stran od nje.