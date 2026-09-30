Ponovni utrip - Sezona 1 - 20. del

Ponovni utrip , Bahar
Napetosti med Bahar, Timurjem in Evrenom se še povečajo. Rengin močno pretrese očetova smrt, zato uteho poišče v bolnišnici. Evren ji pomaga prebroditi težke trenutke in ji stoji ob strani, medtem ko želi biti ob njej tudi Timur. Zaradi tega postajajo njegove dolgo prikrite skrivnosti vse bolj ogrožene. Na družinski večerji pa pogovori, v katere se vključita tudi Cagla in Nevra, razkrijejo stare skrivnosti ter odprejo nove rane.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija