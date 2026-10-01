Ponovni utrip - Sezona 1 - 21. del

Ponovni utrip , Bahar
Med Bahar, Timurjem in Evrenom znova izbruhnejo napetosti med na videz prijetno večerjo. V bolnišnici se preprosta težava pacientke Zeynep spremeni v resen zdravstveni zaplet, ko odkrijejo maligno tvorbo v trebušni votlini. Pred zdravniki in družino je težka odločitev glede nerojenega otroka. Medtem Timur nepričakovano sreča Rengin, doma pa se Bahar znajde v bolečem obračunu z Umay in njenim očetom.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija