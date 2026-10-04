Ponovni utrip - Sezona 1 - 22. del

Ponovni utrip , Bahar
Bahar ostro nasprotuje Timurjevim poskusom, da bi Umay odvrnil od njenega slikarskega talenta, kar doma sproži hud prepir. Medtem vse več ljudi opazi bližino med Bahar in Evrenom, Rengin pa postaja vse bolj sumničava glede Timurjevih skrivnosti. Parlo pretresajo Selimove besede. V bolnišnici vse vznemiri Renginina prometna nesreča in sum na notranje krvavitve, Bahar pa se med zahtevno operacijo izkaže z odločnim reševanjem življenja.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija