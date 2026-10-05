Ponovni utrip - Sezona 1 - 23. del

Ponovni utrip , Bahar
Bahar po operaciji ostane ob Rengin, ki je še vedno v komi, in ob Evrenovi podpori skuša premagati nakopičeno jezo. S pomočjo posebne terapije se sooči s svojimi čustvi. Medtem vse več sumov vzbujata Timurjeva povezanost z Rengin in zapestnica, ki jo hoče prikriti. Tudi Nevra opazi naraščajoče napetosti v hiši. Bahar se zato odloči, da bo končno razkrinkala laži, ki so zaznamovale njeno življenje in življenje njene matere.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija