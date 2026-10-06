Ponovni utrip - Sezona 1 - 24. del

Ponovni utrip , Bahar
Zaradi Timurjevih dragih daril postaja Bahar vse bolj sumničava, zato se napetosti med njima še poglabljajo. Timur ji prizna, da ga moti njena bližina z Evrenom. V bolnišnici prebujenje Rengin vlije novo upanje, vendar nepričakovan obisk hitro spremeni razmere. Nevra se ostro sooči s Selmo, medtem ko se družinske zamere še poglabljajo. Na koncu se Bahar, Timur in njuni bližnji znajdejo pred novo težko preizkušnjo.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija