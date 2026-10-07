Ponovni utrip - Sezona 1 - 25. del

Ponovni utrip , Bahar
Bahar skriva, da se je njena bolezen znova resno poslabšala, toda Timur izve resnico, kar močno zamaje zaupanje med njima. Rengin pretresa vrnitev pomembne osebe iz njene preteklosti. Nevra z velikim posojilom pospeši urejanje lastniških dokumentov. Na drugi strani Zeynepina nosečnost in težka odločitev glede zdravljenja njeno družino postavita pred bolečo dilemo.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija
42:18
25. del
Bahar skriva, da se je njena bolezen znova resno poslabšala, toda Timur izve resnico, kar močno zamaje zaupanje med njima. Rengin pretresa vrnitev pomembne osebe iz njene preteklosti. Nevra z velikim posojilom pospeši urejanje lastniških dokumentov. Na drugi strani Zeynepina nosečnost in težka odločitev glede zdravljenja njeno družino postavita pred bolečo dilemo.
42:21
24. del
Zaradi Timurjevih dragih daril postaja Bahar vse bolj sumničava, zato se napetosti med njima še poglabljajo. Timur ji prizna, da ga moti njena bližina z Evrenom. V bolnišnici prebujenje Rengin vlije novo upanje, vendar nepričakovan obisk hitro spremeni razmere. Nevra se ostro sooči s Selmo, medtem ko se družinske zamere še poglabljajo. Na koncu se Bahar, Timur in njuni bližnji znajdejo pred novo težko preizkušnjo.
42:15
23. del
Bahar po operaciji ostane ob Rengin, ki je še vedno v komi, in ob Evrenovi podpori skuša premagati nakopičeno jezo. S pomočjo posebne terapije se sooči s svojimi čustvi. Medtem vse več sumov vzbujata Timurjeva povezanost z Rengin in zapestnica, ki jo hoče prikriti. Tudi Nevra opazi naraščajoče napetosti v hiši. Bahar se zato odloči, da bo končno razkrinkala laži, ki so zaznamovale njeno življenje in življenje njene matere.
44:33
22. del
Bahar ostro nasprotuje Timurjevim poskusom, da bi Umay odvrnil od njenega slikarskega talenta, kar doma sproži hud prepir. Medtem vse več ljudi opazi bližino med Bahar in Evrenom, Rengin pa postaja vse bolj sumničava glede Timurjevih skrivnosti. Parlo pretresajo Selimove besede. V bolnišnici vse vznemiri Renginina prometna nesreča in sum na notranje krvavitve, Bahar pa se med zahtevno operacijo izkaže z odločnim reševanjem življenja.
43:58
21. del
Med Bahar, Timurjem in Evrenom znova izbruhnejo napetosti med na videz prijetno večerjo. V bolnišnici se preprosta težava pacientke Zeynep spremeni v resen zdravstveni zaplet, ko odkrijejo maligno tvorbo v trebušni votlini. Pred zdravniki in družino je težka odločitev glede nerojenega otroka. Medtem Timur nepričakovano sreča Rengin, doma pa se Bahar znajde v bolečem obračunu z Umay in njenim očetom.
44:50
20. del
Napetosti med Bahar, Timurjem in Evrenom se še povečajo. Rengin močno pretrese očetova smrt, zato uteho poišče v bolnišnici. Evren ji pomaga prebroditi težke trenutke in ji stoji ob strani, medtem ko želi biti ob njej tudi Timur. Zaradi tega postajajo njegove dolgo prikrite skrivnosti vse bolj ogrožene. Na družinski večerji pa pogovori, v katere se vključita tudi Cagla in Nevra, razkrijejo stare skrivnosti ter odprejo nove rane.
43:41
19. del
Napetosti med Bahar, Timurjem, Evrenom in Rengin se stopnjujejo tako doma kot v bolnišnici. Med ribolovom Timur s svojim vedenjem prizadene sina in Bahar prizna, da ga vse bolj spominja na njegovega očeta. Bahar in Evren se še bolj zbližata, kar v Timurju vzbudi nove sume. Rengin se zaradi Engina znajde v resnih težavah, Tahsinov pogreb pa znova odpre stare zamere in nerešene družinske spore.
43:23
18. del
Bahar začne dan v družbi Evrena in spozna zdravnico Caglo, pri čemer njuna bližina hitro pritegne pozornost okolice. Medtem ko se Timur ukvarja z napetostmi med Nevro in Gulcicek, se Bahar in Evren lotita iskanja hčerke pacientke Zarife Yildirim, ki jo Zarife išče že vrsto let. Ko najdeta Elif, ta sprva zavrne srečanje, a se nato le odloči za pogovor. Ganljivo srečanje na koncu ponovno združi mamo in hčer.
42:38
17. del
V družinskem krogu za isto mizo se Bahar, Timur in Nevra trudijo prikriti medsebojne napetosti, a to ni lahka naloga. Evren se v bolnišnici posveti starejšemu Tahsinu, ki je izgubil spomin in ne ve, kdo je. Spor med Azizom Urasom in Dorukom preraste v pretep, zato proti njima steče uradni postopek. Medtem Rengin pretrese očetova bolezen, med Selimom in Timurjem pa zaradi dediščine in družinskih zamer izbruhne nov konflikt.
42:22
16. del
Medtem ko Bahar razmišlja o odpovedi, ji Timur sporoči, da ji lahko uredi delo v drugi bolnišnici. Nato pa vse na glavo postavi novinarska konferenca Cihana Taskeskija, ki javno pohvali Baharino delo in njene zasluge ter doseže, da ostane v bolnišnici kot del zdravniške ekipe. Medtem ji Evren stoji ob strani, Nevra in preostali družinski člani pa se morajo soočiti z novimi napetostmi, ki jih prinaša Baharino spremenjeno življenje.
43:09
15. del
Bahar s prvo plačo napolni omaro svoje mame, veselje ob darilih pa doma poskrbi za ganljive trenutke. Njeno vse tesnejše prijateljstvo z Evrenom ne ostane neopaženo, medtem ko Timur komentira njen novi videz. V bolnišnici se Bahar skupaj z Evrenom, Azizom Urasom in drugimi specializanti spopada z zahtevnimi primeri. Zaradi napak in pritiskov ji začne primanjkovati samozavesti, zato celo pomisli na odstop.
41:39
14. del
Bahar skupaj z Evrenom in Timurjem doseže velik uspeh pri operaciji Cihana Taskeskija. Cihan začne Bahar dojemati kot osebo, ki mu je rešila življenje, zato želi, da zanj skrbi izključno ona. Medtem se doma vse bolj zaostrujejo napetosti med Nevro in Gonul, Baharino mamo. V bolnišnici Bahar naleti na nov izziv, saj gospa Zarife vztrajno zavrača zdravljenje in s svojim vedenjem preizkuša njeno potrpežljivost.
40:53
13. del
Baharino napačno zdravljenje bolnika in uhajanje fotografij gospoda Cihana v medije povečata pritisk v bolnišnici. Profesor Reha jo zaradi tega ostro opozori. Timur medtem uspešno opravi Cihanovo operacijo. Ko Rengin opazi bližino med Timurjem in Bahar, se z njim odkrito sooči. Tudi doma napetosti naraščajo, Bahar pa se znajde pod vse večjim pritiskom, naj opusti specializacijo.
43:26
12. del
Bahar med iskanjem izvora zapestnice, ki jo je Timur kupil svoji nekdanji ljubimki, odkrije, da je bilo darilo pravzaprav namenjeno njej. Rengin odkrito pove, kako zelo jo je Timur prizadel. Medtem Cihana pretrese diagnoza raka debelega črevesja, razkritje bolnišničnih posnetkov v medijih pa sproži njegov izbruh jeze. Evren in Timur se znajdeta na nasprotnih bregovih glede odločitve, kakšno operacijo naj prestane Cihan.
44:34
11. del
Napetosti med Bahar, Evrenom in Timurjem se zaradi primera Cihana Taskeskija še zaostrijo. Zdravniki ugotovijo, da ima Cihan raka na debelem črevesju, Timur pa nasprotuje operaciji s stomo. Bahar med specializacijo prejme resno opozorilo, ki zamaje njeno samozavest. Prihod Parle v hišo vnese nov nemir, medtem ko se Umay zaradi želje, da bi postala slikarka, znova zaplete v spor z očetom.
45:02
10. del
Bahar izve, da Umay na skrivaj obiskuje tečaj risanja, zaradi česar se znajde v neprijetnem položaju pred Timurjem. V bolnišnici se Bahar in Evren še bolj zbližata, medtem pa se Timur boji, da bo razkrita skrivnost, ki ga povezuje s Parlo. Ko se Umay ponoči z motorjem vrača domov, ima nesrečo. Preiskave ne pokažejo resnejših poškodb, doma pa izbruhne hud družinski spor. Prihod Cihana Taskeskija v bolnišnico sproži novo krizo.
42:32
9. del
Evren, Bahar in Ceylan se znajdejo pred zahtevnim izzivom pri nujnem porodu. Otrok je obrnjen narobe, zato nastopijo kritični trenutki, novorojenčka pa po porodu premestijo na intenzivno nego. Bahar v bolnišnici podleže čustvenemu pritisku, kar izzove ostre odzive Timurja in Nevre. Umay je razočarana, ker je morala mama na dežurstvo. Znova pride na dan Timurjeva zgodba o darovanju jeter.
43:36
8. del
Bahar začne specializacijo v Timurjevi bolnišnici, vendar mora zaenkrat skrivati svojo identiteto. Nevrina presenečenja in njen prvi delovni dan se kmalu sprevržejo v napeto preizkušnjo. Timurjev razpored dežurstev pokvari Umayin rojstni dan in še dodatno zaostri odnose v družini. Ponoči v bolnišnico pripeljejo žrtev prometne nesreče, ki je v osmem mesecu nosečnosti, Bahar pa se sama znajde sredi zahtevne zdravstvene krize.
43:11
7. del
Bahar začne delati v bolnišnici kot specializantka. Timur se na to odzove z jezo, Nevra pa budno spremlja vsak njen korak. Evren ji razkrije, da je pomagal urediti njen razgovor, pa tudi, da verjame v njene zdravniške sposobnosti. Napetosti v družini se še povečajo. Bahar bližnjim očita, da so pozabili na vso njeno preteklo žrtvovanje. Odločno jim pove, da se ne bo odpovedala svojemu novemu življenju.
38:53
6. del
Bahar si zaradi prevzema dekliškega priimka zamenja osebne dokumente in se v bolnišnici prijavi na specializacijo. Evren njeno kandidaturo podpira, Timur pa pobesni in skuša doseči zavrnitev prijave. Na razgovoru Bahar odločno zagovarja svojo odločitev, da se po bolezni vrne v medicino. Končno besedo ima Nevra, ki ji nazadnje ponudi priložnost, in Bahar je sprejeta na mesto specializantke.
44:44
5. del
Ko si Bahar opomore od operacije, sklene, da se bo vrnila k zdravniškemu poklicu. Od Timurja zahteva denar za priprave na specializacijo, vendar ta njeno zamisel zavrne in jo poniža. Nevra ga pri tem spodbuja, saj hoče nad Bahar še naprej ohranjati trden nadzor. V bolnišnici Bahar spozna zdravnika Evrena in ob njem začuti podporo, ki jo doma zaman išče. Medtem Rengin od Timurja zahteva, naj Bahar drži stran od nje.
40:51
4. del
Baharin odnos do življenja se po presaditvi jeter spremeni, s tem pa preseneti svoje bližnje. Doma in v bolnišnici ne skriva več jeze, medtem ko jo Timur skuša razumeti, hkrati pa ga skrbijo vedno višji izdatki zaradi zdravljenja. Bahar začne uživati v novem življenju in se druži s prijatelji. Z vsakim korakom bolj jasno kaže, da se ne želi vrniti k nekdanjemu načinu življenja, kjer je do sedaj nesebično stregla zgolj drugim.
43:32
3. del
Timur, tudi sam uveljavljen kirurg, sprva privoli, da bo ženi daroval del svojih jeter in ji tako rešil življenje. Čeprav je ustrezen darovalec, pa si tik pred operacijo premisli. Medtem ko družina doživlja veliko stisko, se pojavi nov darovalec in Bahar dobi novo priložnost za življenje. Po uspešnem okrevanju se vrne domov, a napetosti in nerešeni konflikti v družini ostajajo.
43:34
2. del
Preiskave v bolnišnici pokažejo odpoved jeter, zaradi česar Bahar nujno potrebuje presaditev. Kot ustrezen darovalec se izkaže njen mož Timur, vendar Nevra tej odločitvi odločno nasprotuje. Med družinskimi člani narašča napetost. Omer se ponudi za darovalca, a si v zadnjem trenutku premisli. Tik pred operacijo se Baharino stanje nenadoma močno poslabša, zato sprožijo modro kodo.
42:14
1. del
Bahar je v mladosti študirala medicino, nato pa kariero prekinila zaradi družine, ki ji je posvetila vsako sekundo svojega časa. Zaradi stalnega predajanja drugim je izčrpana, za nameček pa ji še tašča Nevra pod nos meče kariero zdravnice Cagle. Ko na trajektu potnik doživi anafilaktični šok, je Bahar prva, ki mu priskoči na pomoč. Kmalu nato omedli in zaradi suma na akutni hepatitis jo zadržijo na opazovanju v bolnišnici.