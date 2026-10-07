Ponovni utrip - Sezona 1 - 25. del

7. del

Bahar začne delati v bolnišnici kot specializantka. Timur se na to odzove z jezo, Nevra pa budno spremlja vsak njen korak. Evren ji razkrije, da je pomagal urediti njen razgovor, pa tudi, da verjame v njene zdravniške sposobnosti. Napetosti v družini se še povečajo. Bahar bližnjim očita, da so pozabili na vso njeno preteklo žrtvovanje. Odločno jim pove, da se ne bo odpovedala svojemu novemu življenju.