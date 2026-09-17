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Ponovni utrip , Bahar

Sezona 1 Epizoda 11

Napetosti med Bahar, Evrenom in Timurjem se zaradi primera Cihana Taskeskija še zaostrijo. Zdravniki ugotovijo, da ima Cihan raka na debelem črevesju, Timur pa nasprotuje operaciji s stomo. Bahar med specializacijo prejme resno opozorilo, ki zamaje njeno samozavest. Prihod Parle v hišo vnese nov nemir, medtem ko se Umay zaradi želje, da bi postala slikarka, znova zaplete v spor z očetom.

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  • Sezona 1

44:34
Ponovni utrip - Sezona 1 - 11. del

11. del

Napetosti med Bahar, Evrenom in Timurjem se zaradi primera Cihana Taskeskija še zaostrijo. Zdravniki ugotovijo, da ima Cihan raka na debelem črevesju, Timur pa nasprotuje operaciji s stomo. Bahar med specializacijo prejme resno opozorilo, ki zamaje njeno samozavest. Prihod Parle v hišo vnese nov nemir, medtem ko se Umay zaradi želje, da bi postala slikarka, znova zaplete v spor z očetom.
45:02
Ponovni utrip - Sezona 1 - 10. del

10. del

Bahar izve, da Umay na skrivaj obiskuje tečaj risanja, zaradi česar se znajde v neprijetnem položaju pred Timurjem. V bolnišnici se Bahar in Evren še bolj zbližata, medtem pa se Timur boji, da bo razkrita skrivnost, ki ga povezuje s Parlo. Ko se Umay ponoči z motorjem vrača domov, ima nesrečo. Preiskave ne pokažejo resnejših poškodb, doma pa izbruhne hud družinski spor. Prihod Cihana Taskeskija v bolnišnico sproži novo krizo.
42:32
Ponovni utrip - Sezona 1 - 9. del

9. del

Evren, Bahar in Ceylan se znajdejo pred zahtevnim izzivom pri nujnem porodu. Otrok je obrnjen narobe, zato nastopijo kritični trenutki, novorojenčka pa po porodu premestijo na intenzivno nego. Bahar v bolnišnici podleže čustvenemu pritisku, kar izzove ostre odzive Timurja in Nevre. Umay je razočarana, ker je morala mama na dežurstvo. Znova pride na dan Timurjeva zgodba o darovanju jeter.
43:36
Ponovni utrip - Sezona 1 - 8. del

8. del

Bahar začne specializacijo v Timurjevi bolnišnici, vendar mora zaenkrat skrivati svojo identiteto. Nevrina presenečenja in njen prvi delovni dan se kmalu sprevržejo v napeto preizkušnjo. Timurjev razpored dežurstev pokvari Umayin rojstni dan in še dodatno zaostri odnose v družini. Ponoči v bolnišnico pripeljejo žrtev prometne nesreče, ki je v osmem mesecu nosečnosti, Bahar pa se sama znajde sredi zahtevne zdravstvene krize.
43:11
Ponovni utrip - Sezona 1 - 7. del

7. del

Bahar začne delati v bolnišnici kot specializantka. Timur se na to odzove z jezo, Nevra pa budno spremlja vsak njen korak. Evren ji razkrije, da je pomagal urediti njen razgovor, pa tudi, da verjame v njene zdravniške sposobnosti. Napetosti v družini se še povečajo. Bahar bližnjim očita, da so pozabili na vso njeno preteklo žrtvovanje. Odločno jim pove, da se ne bo odpovedala svojemu novemu življenju.
38:53
Ponovni utrip - Sezona 1 - 6. del

6. del

Bahar si zaradi prevzema dekliškega priimka zamenja osebne dokumente in se v bolnišnici prijavi na specializacijo. Evren njeno kandidaturo podpira, Timur pa pobesni in skuša doseči zavrnitev prijave. Na razgovoru Bahar odločno zagovarja svojo odločitev, da se po bolezni vrne v medicino. Končno besedo ima Nevra, ki ji nazadnje ponudi priložnost, in Bahar je sprejeta na mesto specializantke.
44:44
Ponovni utrip - Sezona 1 - 5. del

5. del

Ko si Bahar opomore od operacije, sklene, da se bo vrnila k zdravniškemu poklicu. Od Timurja zahteva denar za priprave na specializacijo, vendar ta njeno zamisel zavrne in jo poniža. Nevra ga pri tem spodbuja, saj hoče nad Bahar še naprej ohranjati trden nadzor. V bolnišnici Bahar spozna zdravnika Evrena in ob njem začuti podporo, ki jo doma zaman išče. Medtem Rengin od Timurja zahteva, naj Bahar drži stran od nje.
40:51
Ponovni utrip - Sezona 1 - 4. del

4. del

Baharin odnos do življenja se po presaditvi jeter spremeni, s tem pa preseneti svoje bližnje. Doma in v bolnišnici ne skriva več jeze, medtem ko jo Timur skuša razumeti, hkrati pa ga skrbijo vedno višji izdatki zaradi zdravljenja. Bahar začne uživati v novem življenju in se druži s prijatelji. Z vsakim korakom bolj jasno kaže, da se ne želi vrniti k nekdanjemu načinu življenja, kjer je do sedaj nesebično stregla zgolj drugim.
43:32
Ponovni utrip - Sezona 1 - 3. del

3. del

Timur, tudi sam uveljavljen kirurg, sprva privoli, da bo ženi daroval del svojih jeter in ji tako rešil življenje. Čeprav je ustrezen darovalec, pa si tik pred operacijo premisli. Medtem ko družina doživlja veliko stisko, se pojavi nov darovalec in Bahar dobi novo priložnost za življenje. Po uspešnem okrevanju se vrne domov, a napetosti in nerešeni konflikti v družini ostajajo.
43:34
Ponovni utrip - Sezona 1 - 2. del

2. del

Preiskave v bolnišnici pokažejo odpoved jeter, zaradi česar Bahar nujno potrebuje presaditev. Kot ustrezen darovalec se izkaže njen mož Timur, vendar Nevra tej odločitvi odločno nasprotuje. Med družinskimi člani narašča napetost. Omer se ponudi za darovalca, a si v zadnjem trenutku premisli. Tik pred operacijo se Baharino stanje nenadoma močno poslabša, zato sprožijo modro kodo.
42:14
Ponovni utrip - Sezona 1 - 1. del

1. del

Bahar je v mladosti študirala medicino, nato pa kariero prekinila zaradi družine, ki ji je posvetila vsako sekundo svojega časa. Zaradi stalnega predajanja drugim je izčrpana, za nameček pa ji še tašča Nevra pod nos meče kariero zdravnice Cagle. Ko na trajektu potnik doživi anafilaktični šok, je Bahar prva, ki mu priskoči na pomoč. Kmalu nato omedli in zaradi suma na akutni hepatitis jo zadržijo na opazovanju v bolnišnici.

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