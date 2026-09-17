Ponovni utrip - Sezona 1 - 11. del

Ponovni utrip , Bahar
Napetosti med Bahar, Evrenom in Timurjem se zaradi primera Cihana Taskeskija še zaostrijo. Zdravniki ugotovijo, da ima Cihan raka na debelem črevesju, Timur pa nasprotuje operaciji s stomo. Bahar med specializacijo prejme resno opozorilo, ki zamaje njeno samozavest. Prihod Parle v hišo vnese nov nemir, medtem ko se Umay zaradi želje, da bi postala slikarka, znova zaplete v spor z očetom.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija