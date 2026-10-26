Ponovni utrip - Sezona 1 - 38. del

1. del

Bahar je v mladosti študirala medicino, nato pa kariero prekinila zaradi družine, ki ji je posvetila vsako sekundo svojega časa. Zaradi stalnega predajanja drugim je izčrpana, za nameček pa ji še tašča Nevra pod nos meče kariero zdravnice Cagle. Ko na trajektu potnik doživi anafilaktični šok, je Bahar prva, ki mu priskoči na pomoč. Kmalu nato omedli in zaradi suma na akutni hepatitis jo zadržijo na opazovanju v bolnišnici.