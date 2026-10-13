Ponovni utrip - Sezona 1 - 29. del

26. del

Rengin se namerava preseliti v Ameriko. To izve tudi Bahar, ki pa se mora hkrati prilagajati še novim zadolžitvam v bolnišnici. Timur poskuša zgraditi odnos s Parlo, pri tem pa je prisiljen odpreti boleča poglavja iz preteklosti. Umay je pretresena, ko izve, da je njen oče varal njeno mamo. Med družinskimi člani napetosti naraščajo, Bahar pa se poleg osebnih težav spopada še s pritiskom v bolnišnici in zahtevnimi primeri, ki jih vodi Evren.