Ponovni utrip - Sezona 1 - 26. del

Ponovni utrip , Bahar
Rengin se namerava preseliti v Ameriko. To izve tudi Bahar, ki pa se mora hkrati prilagajati še novim zadolžitvam v bolnišnici. Timur poskuša zgraditi odnos s Parlo, pri tem pa je prisiljen odpreti boleča poglavja iz preteklosti. Umay je pretresena, ko izve, da je njen oče varal njeno mamo. Med družinskimi člani napetosti naraščajo, Bahar pa se poleg osebnih težav spopada še s pritiskom v bolnišnici in zahtevnimi primeri, ki jih vodi Evren.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija