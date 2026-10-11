Ponovni utrip - Sezona 1 - 27. del

Ponovni utrip , Bahar
Bahar skuša ohraniti upanje, ko za pacientko Sevdo ne najdejo ustreznega darovalca. Timur se medtem sooča z napetostmi, ki jih skriva pred Rengin in otroki. Nevra od doktorja Evrena zahteva odgovore o njegovih čustvih do Bahar, medtem ko Gulcicek in Aziz Uras v bolnišnico prideta na nove preiskave. Na dobrodelnem večeru Bahar in Cagla prevzameta priprave, nemogoče pa je skriti vse večji razkol med Bahar in Timurjem.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija