Ponovni utrip - Sezona 1 - 27. del

Ponovni utrip S01 63659313 2024 Sezona: Sezona 1

Bahar skuša ohraniti upanje, ko za pacientko Sevdo ne najdejo ustreznega darovalca. Timur se medtem sooča z napetostmi, ki jih skriva pred Rengin in otroki. Nevra od doktorja Evrena zahteva odgovore o njegovih čustvih do Bahar, medtem ko Gulcicek in Aziz Uras v bolnišnico prideta na nove preiskave. Na dobrodelnem večeru Bahar in Cagla prevzameta priprave, nemogoče pa je skriti vse večji razkol med Bahar in Timurjem.