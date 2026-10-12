Ponovni utrip - Sezona 1 - 28. del

Ponovni utrip S01 63659316 2024 Sezona: Sezona 1

Bahar na dobrodelnem plesu v bolnišnici javno pozove ljudi k darovanju organov, nato pa se pred vsemi razkrije Timurjeva velika skrivnost. Prizna, da je Baharin mož in da je nekoč privolil v darovanje jeter, a si je zaradi strahu premislil. Njegovo razkritje pretrese navzoče. Timur se nato sooči z Bahar, Rengin in Evrenom. Medtem ko se posledice priznanja šele začenjajo kazati, Bahar naslednje jutro prebudi nov občutek upanja.