Ponovni utrip - Sezona 1 - 28. del

Ponovni utrip , Bahar
Bahar na dobrodelnem plesu v bolnišnici javno pozove ljudi k darovanju organov, nato pa se pred vsemi razkrije Timurjeva velika skrivnost. Prizna, da je Baharin mož in da je nekoč privolil v darovanje jeter, a si je zaradi strahu premislil. Njegovo razkritje pretrese navzoče. Timur se nato sooči z Bahar, Rengin in Evrenom. Medtem ko se posledice priznanja šele začenjajo kazati, Bahar naslednje jutro prebudi nov občutek upanja.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija