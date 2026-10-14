Ponovni utrip - Sezona 1 - 30. del

Ponovni utrip S01 63660626 2024 Sezona: Sezona 1

Timur se trudi preprečiti, da bi Bahar izvedela vso resnico o njegovem razmerju z Rengin. Med intervjujem in snemanjem operacije v bolnišnici se v dogajanje zapleteta tudi Ugur in Evren. Umay izve za očetovo prevaro, Nevra pa se s Timurjem ostro sooči. Medtem ko se družinske napetosti stopnjujejo, se Bahar pripravlja, da bo s Timurjem znova preživela noč pod isto streho in skušala obnoviti zaupanje.