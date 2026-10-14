Ponovni utrip - Sezona 1 - 30. del

Ponovni utrip , Bahar
Timur se trudi preprečiti, da bi Bahar izvedela vso resnico o njegovem razmerju z Rengin. Med intervjujem in snemanjem operacije v bolnišnici se v dogajanje zapleteta tudi Ugur in Evren. Umay izve za očetovo prevaro, Nevra pa se s Timurjem ostro sooči. Medtem ko se družinske napetosti stopnjujejo, se Bahar pripravlja, da bo s Timurjem znova preživela noč pod isto streho in skušala obnoviti zaupanje.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija