Ponovni utrip - Sezona 1 - 39. del

Ponovni utrip , Bahar
Bahar Timurju sporoči, da se želi ločiti. Odkrito mu pove, koliko razočaranj ji je povzročil v vseh teh letih. Timur zatočišče poišče pri Rengin, medtem ko Cagla od njega zahteva, naj Bahar pove resnico. V bolnišnici izbruhne požar, ki ogrozi vse, Evren pa se poda med plamene, da bi rešil Bahar. Ko Leyla razkrije, da jo je ustrelil njen brat, se znajde pred novo grožnjo. Nevra medtem skuša navezati stik z Alijem iz svoje preteklosti.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija