Ponovni utrip - Sezona 1 - 36. del

Ponovni utrip S01 63661061 2024 Sezona: Sezona 1

Bahar se zaradi bolezni Timurjeve mame skupaj z otrokoma udeleži družinske večerje, na kateri Nevra izrazi željo, da bi bilo vse spet tako kot nekoč. Toda Bahar je odločena, da bo do Timurja ohranila jasno mejo. Zeynep se po odpustu kljub opozorilom zdravnikov stanje močno poslabša. Aziz prevzame odgovornost za odločitev, družina pa mu stoji ob strani. Med Rengin in Timurjem narašča napetost zaradi Zeynep in resnice o tem, da je Timur Parlin oče.