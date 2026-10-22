Ponovni utrip - Sezona 1 - 36. del

Ponovni utrip , Bahar
Bahar se zaradi bolezni Timurjeve mame skupaj z otrokoma udeleži družinske večerje, na kateri Nevra izrazi željo, da bi bilo vse spet tako kot nekoč. Toda Bahar je odločena, da bo do Timurja ohranila jasno mejo. Zeynep se po odpustu kljub opozorilom zdravnikov stanje močno poslabša. Aziz prevzame odgovornost za odločitev, družina pa mu stoji ob strani. Med Rengin in Timurjem narašča napetost zaradi Zeynep in resnice o tem, da je Timur Parlin oče.Prikaži več
Sezona 1Ponovni utrip je presunljiva zgodba o Bahar, ki je zaradi družine opustila zdravniško kariero. Ko se sooči s smrtno nevarno boleznijo, smisel najde v dokončanju specializacije in vrnitvi v medicinske vode. V bolnišnici njen vodja postane njen mož, uveljavljeni kirurg, čeprav nad ženino odločitvijo ni navdušen. Bahar v novem življenju najde zadovoljstvo, spozna pa tudi bolečo resnico. Kam jo bo odnesel ponovni utrip življenja?Žanr: Komedija, DramaIgralci: Demet Evgar, Bugra Gulsoy, Mehmet Yilmaz Ak, Ecem Ozkaya, Hatice AslanDržava: Turčija