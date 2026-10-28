Ponovni utrip - Sezona 1 - 40. del

Ponovni utrip S01 63661063 2024 Sezona: Sezona 1

Bahar vloži zahtevo za ločitev. Timur med iskanjem družinske dediščine za Parlo zbira pogum za razkritje, da ima z Rengin hčer. Nevra želi pred operacijo poiskati Alija, ki ga je nekoč prizadela, da bi se mu opravičila. Bahar si z otrokoma ustvarja novo življenje, toda Timurjevi nenapovedani obiski povzročajo vse več napetosti. Po bolnišnici se razširijo posnetki požara in govorice o bližini med Bahar in Evrenom.